  • الجمعة 14 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:04 م
بحث متقدم
الاهلي

قناة مفتوحة لنقل لقاء الأهلي وحوريا تعرف عليها

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري

اعتراف خطير لوزيرة التخطيط

أردوغان

هذه هي تفاصيل محاولة الاغتيال في أغسطس الماضي

صلاح

"كلوب" يبحث عن بديل لـ"صلاح" تعرف على السبب

"الإمام علي" أول من طبق الإعدام علي المعتصمين

"الإمام علي" أول من طبق الإعدام على المعتصمين

حادث دهس وسط العاصمة الروسية موسكو

حادث دهس مروع لـ50 شخصاً في حفل شعبي

تفاصيل رد اتحاد الكرة علي طلبات "صلاح"

"فيفا" يتغنى بصلاح للحصول على جائزة "بوشكاش"

الرئيس السيسي

سفير رواندا يطلق لقبًا جديدًا على السيسي

محمد السادات

"السادات" يرد على ادعاءات علاء عابد

10 ساعات داخل حقيبة رحلة الموت لمهاجر غير شرعي

10 ساعات داخل حقيبة رحلة الموت لمهاجر غير شرعي

في جنوب فرنسا..

حادث دهس مروع لـ50 شخصاً في حفل شعبي

عرب وعالم

حادث دهس وسط العاصمة الروسية موسكو
ارشيفية

وكالات- محمد الخرو

أخبار متعلقة
#

إصابات بالجملة في حادث دهس مروع

#

مصرع وإصابة 16 في حادث مروع بالبحيرة

#

إصابة 24 شخصًا في حادث تصادم بالمنيا

#

أول حادث من نوعه في السعودية.. امرأة تدهس رجلًا بسيارتها

فرنسا

سيارة

جروح

حادث دهس

وقع حادث دهس في نيم بجنوب فرنسا في الساعات المبكرة من صباح اليوم الجمعة أسفر عن اصابة شخصين بجروح طفيفة قبل أن تصطدم سيارته بحاجز للحماية.

واندفع رجلا فى ال32 بسيارته قرابة الساعة الواحدة فجر الجمعة، باتجاه حوالى 50 شخصا كانوا أمام حانة "لينستان تى"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وقال مراسل الوكالة، إن سيارة المهاجم وهى من طراز "بيجو" بيضاء اللون توقفت بعد اصطدامها بحاجز وقائى أقيم فى إطار الاستعدادات لحفل شعبى حول مصارعة الثيران من المفترض أن ينطلق الجمعة.

وقال العديد من الشهود فى مكان الحادث لدى سؤالهم من قبل فرانس برس، إن الرجل صاح "الله أكبر" وقت الحادث، وقال مصدر مقرب من التحقيق إن المشتبه به غير معروف من أجهزة الامن فى قضايا التطرف.

وأوضح المدعى العام للجمهورية أريك موريل الذى توجه إلى المكان أن الحشد أوقف السائق الذى حاول الفرار وأوسعه ضربا، وتابع المدعى أن المشتبه به نقل الى المستشفى إذ كان "مشوش الذهن" عند اعتقاله.

وفتحت السلطات تحقيقا بتهمة "الشروع فى القتل".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية"..معالم التجربة ودروسها(12/13)

جمال سلطان

جريمة القتل بالشروق.. ما تخفيه أكبر وأعظم!

محمود سلطان

نهاية التوك شو السياسي في مصر

فراج إسماعيل

هل تشهد اللغة العربية تقهقرا في جيل اليوم

عبد العزيز محمد قاسم

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» الإسماعيلي يصدم الأهلي قبل مواجهة حوريا الغيني
» موعد لقاء الأهلي وحوريا الغيني والقنوات الناقلة
» إزالة 19 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ونهر النيل
» الأمن يوقع بصيدليين بحوزتها 7 آلاف قرص مخدر
» استاد السلام يحتضن مباراة الأهلي وحوريا الغيني
» «الجبلاية» على صفيح ساخن بسبب أخطاء التحكيم
» رسالة المقرحي للإعلاميين: "أنتم بتوع مصر"
» تفاصيل الغيرة التي قتلت طبيبة على يد زوجها ببولاق
» طقس اليوم لطيف والعظمى تسجل 33 درجة
» انفجارات ونيران كثيفة بولاية ماساتشوستس الأمريكية
» حقيقة خلافات أوزيل في أرسنال الإنجليزي

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:26 م

  • فجر

    04:19

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    18:07

  • عشاء

    19:37

من الى
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية