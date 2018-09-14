حادث دهس مروع لـ50 شخص في حفل شعبي

14 سبتمبر 2018 - 10:10 ص

وقع حادث دهس في نيم بجنوب فرنسا في الساعات المبكرة من صباح اليوم الجمعة أسفر عن اصابة شخصين بجروح طفيفة قبل أن تصطدم سيارته بحاجز للحماية.

واندفع رجلا فى ال32 بسيارته قرابة الساعة الواحدة فجر الجمعة، باتجاه حوالى 50 شخصا كانوا أمام حانة "لينستان تى"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وقال مراسل الوكالة، إن سيارة المهاجم وهى من طراز "بيجو" بيضاء اللون توقفت بعد اصطدامها بحاجز وقائى أقيم فى إطار الاستعدادات لحفل شعبى حول مصارعة الثيران من المفترض أن ينطلق الجمعة.

وقال العديد من الشهود فى مكان الحادث لدى سؤالهم من قبل فرانس برس، إن الرجل صاح "الله أكبر" وقت الحادث، وقال مصدر مقرب من التحقيق إن المشتبه به غير معروف من أجهزة الامن فى قضايا التطرف.

وأوضح المدعى العام للجمهورية أريك موريل الذى توجه إلى المكان أن الحشد أوقف السائق الذى حاول الفرار وأوسعه ضربا، وتابع المدعى أن المشتبه به نقل الى المستشفى إذ كان "مشوش الذهن" عند اعتقاله.

وفتحت السلطات تحقيقا بتهمة "الشروع فى القتل".