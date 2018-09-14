  • الجمعة 14 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:35 ص
بحث متقدم
المنتخب الوطني

أزمة التأشيرات تربك صفوف «الفراعنة»

حادث دهس وسط العاصمة الروسية موسكو

حادث دهس مروع لـ50 شخص في حفل شعبي

تركي آل الشيخ

إجراء عملية جراحية لـ"تركي آل الشيخ" في نيويورك

منى عراقي

احتجاز معدة برنامج "العراقي" بمصحة لشحن المدمنين

الأهلي

التشكيل المتوقع للأهلي أمام حوريا الغيني الليلة

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

روبيرتو فيكو

رئيس النواب الإيطالي سيزور القاهرة الأسبوع المقبل

منى المذبوح

تطورات جديدة بشأن اللبنانية "منى المذبوح"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

"السيسي" يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير المالية

صلاح

أمر قد يقلب الموازين لـ«صلاح» في سباق الأفضل بالعالم

فيديو..

رسالة المقرحي للإعلاميين: "أنتم بتوع مصر"

آخر الأخبار

"المقرحي" لـ"المصريون": لهذه الأسباب وزير الداخلية الجديد الأنسب
اللواء فاروق المقرحي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

«نسمة الصباح» تنطلق في عالم الغناء بـ «أنا مصرية»

#

رسالة مؤثرة من "صلاح" لـ"متعب" بعد قرار الاعتزال

#

رسالة "أبو تريكة" للمنتخب قبل لقاء روسيا

#

صلاح يوجه رسالة للمصريين قبل مباراة روسيا .. هذا ما قاله

الإعلام

الداخلية

دريم

المقرحي

قال اللواء فاروق المقرحى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن بعض الإعلاميين الذين يتمتعون بقدر عالٍ من المصداقية لدى الشباب لا يقومون بتوعيتهم خوفاً من أن يُقال عليهم أنهم مُوجهون من جانب الدولة، مستنكراً ذلك بقوله "أنت مش بتاع الحكومة أنت بتاع مصر".

وأضاف "المقرحي"، خلال حديثه لفضائية "دريم"، أن شباب اليوم على جميع مواقع التواصل الاجتماعي يظهرون فى صورة السياسيين الذين لا يشق لهم غبار إلا أنهم فى واقع الأمر لا يمتلكون أي خلفيات سياسية حقيقية.

وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق: أن توعية تلك الشباب بالقضايا والأمور التى تحدث من حولهم هو دور الإعلام الأول والذي من المفترض أن يُدركه كل إعلامي في حساباته عندما يظهر على الشاشة ويخاطب الجمهور.

شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية"..كيف حسم المعركة مع التنظيم الديني الخطير؟(11/13)

جمال سلطان

جريمة القتل بالشروق.. ما تخفيه أكبر وأعظم!

محمود سلطان

نهاية التوك شو السياسي في مصر

فراج إسماعيل

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

(المرأة ترث أكثر من الرجل فى ثلاثين حالة!!)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» طقس اليوم لطيف والعظمى تسجل 33 درجة
» انفجارات ونيران كثيفة بولاية ماساتشوستس الأمريكية
» حقيقة خلافات أوزيل في أرسنال الإنجليزي
» حقيقة العثور على جثة راهب بجوار دير وادي الريان
» إجراء عملية جراحية لـ"تركي آل الشيخ" في نيويورك
» أول تصريح لـ"إليسا" بعد كشف إصابتها بالسرطان
» أسعار القطن تُغضب المزارعين: «ظُلم بيّن»
» أمر قد يقلب الموازين لـ«صلاح» في سباق الأفضل بالعالم
» مفاجأة يفجرها«الطب الشرعي» عن«عذرية» خطيبة قتيل الرحاب
» "معيط" يفاجئ موظفي "المالية" بخبر سار
» مُستقبل هاري كين في خطر بسبب «صلاح»

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • ظهر

    11:55 ص

  • فجر

    04:19

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    18:07

  • عشاء

    19:37

من الى
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية