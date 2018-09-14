رسالة المقرحي للإعلاميين: "أنتم بتوع مصر"

14 سبتمبر 2018 - 10:15 ص

قال اللواء فاروق المقرحى، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن بعض الإعلاميين الذين يتمتعون بقدر عالٍ من المصداقية لدى الشباب لا يقومون بتوعيتهم خوفاً من أن يُقال عليهم أنهم مُوجهون من جانب الدولة، مستنكراً ذلك بقوله "أنت مش بتاع الحكومة أنت بتاع مصر".

وأضاف "المقرحي"، خلال حديثه لفضائية "دريم"، أن شباب اليوم على جميع مواقع التواصل الاجتماعي يظهرون فى صورة السياسيين الذين لا يشق لهم غبار إلا أنهم فى واقع الأمر لا يمتلكون أي خلفيات سياسية حقيقية.

وتابع مساعد وزير الداخلية الأسبق: أن توعية تلك الشباب بالقضايا والأمور التى تحدث من حولهم هو دور الإعلام الأول والذي من المفترض أن يُدركه كل إعلامي في حساباته عندما يظهر على الشاشة ويخاطب الجمهور.

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