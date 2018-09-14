أزمة التأشيرات تربك صفوف «الفراعنة»

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الرياضة

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فرااعنة

أزمة جديدة واجهها الجهاز الإداري لمنتخب مصر، بعدما اكتشف أنه لا توجد سفارة مصرية فى سوازيلاند، حتى يتم التواصل معها للاستفسار عن الفنادق وملاعب التدريب، قبل مباراتي سوازيلاند في الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019 المقرر إقامتها فى الكاميرون.

ويسعى إدارى «الفراعنة» للتواصل مع سفارة مصر فى موزمبيق باعتبار أنها الأقرب إلى سوازيلاند، لإنهاء إجراءات السفر والتعرف على بعض المعلومات الخاصة بالملاعب والإقامة فى سوازيلاند.


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