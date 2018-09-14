تفاصيل الغيرة التي قتلت طبيبة على يد زوجها ببولاق

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الخيانة الزوجية

مقتل زوجة

صيدلى يقتل زوجته

بولاق الدركرو

أظهرت تحقيقات نيابة بولاق الدكرور، برئاسة المستشار هشام رفعت الشريف، تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوجها الصيدلي بطلق ناري، في بولاق الدكرور.

وبينت التحقيقات أن النيابة العامة مر على زواجهما 18 سنة أنجبا خلالها 3 بنات في مراحل مختلفة من العمر وأنه في الآونة الأخيرة شهدت  الحياة بينهما توترًا في بعد شكها المستمر في سلوكه، وارتباطه بعلاقات آثمة مع سيدات أخرى ما يؤدى إلى اندلاع مشادات يومية بينم.

وذكرت التحقيقات أن الزوجة فحصت هاتف زوجها وعثرت على رسائل ومحادثات عبر تطبيق "ماسنجر" بين زوجها وسيدة يرتبط بها فواجهته بها واندلعت الخلافات بينهما وسبته الزوجة بألفاظ بذيئة وانتابته حالة من الغضب، وأسرع محضرًا طبنجة "غير مرخصة"، وأطلق منها رصاصة أصابت الزوجة في الكتف.

وأوضحت تحقيقات النيابة أنه فور فعلته فر الزوج هاربًا، أسرعت الفتيات بنقلها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

وقالت بنات المجني عليها، إن الزوج وراء ارتكاب الجريمة بسبب اتهامه بالخيانة وسب زوجته له.

كان قسم شرطة بولاق الدكرور تلقى بلاغًا بمقتل ربة منزل داخل مسكنها بدائرة القسم، فانتقل الرائد محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور إلى محل الواقعة؛ لإجراء الفحص والمعاينة.

وأفادت التحريات بأن المجني عليها مصابة بطلق ناري، وكشفت التحريات أن زوج المجني عليها "عيسى" "صيدلي"، وراء ارتكاب الجريمة، حيث أطلق النار عليها بسبب خلافات زوجية بينهما.



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