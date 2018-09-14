27 سبتمبر.. آخر موعد لدفع رسوم تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة

شدد الدكتور علاء عبد الحليم، على ضرورة الانتهاء من تحصيل رسوم الفحص لكافة الحالات المتقدمة للتقنين وأن آخر موعد لذلك هو 27/9/2018 وبعد انتهاء هذا الموعد دون دفع الرسوم ستنفذ قرارات الإزالة فورا دون الالتفات إلى أي طلبات قدمت دون دفع الرسوم، وتجدر الإشارة إلى أن تسعير ثمن الأراضي قد تم عن طريق 4 جهات للتسعير وهي : هيئة الخدمات الحكومية والتنمية العمرانية والمساحة والزراعة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مع جميع اللجان المشكلة بالمحافظة لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة واسترداد حق الشعب ( 9 لجان )، بحضور الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام.

وفي نهاية الاجتماع قدم المحافظ الشكر لكل القائمين على هذا العمل القومي الذي من شأنه استرداد حق الشعب ومجابهة التعديات على الأراضي التي تملكها الدولة زراعية كانت أو غير ذلك ليتم استغلالها بشكل أمثل في مشروعات بناء المساكن والمدارس والمستشفيات والمشروعات الخدمية التي يحتاج إليها المواطنون بشدة .