"ميدو" يكشف المستور في أزمة "صلاح" و"الجبلاية"

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الجبلاية

ميدو

صلاح

كشف أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، سرًا بشأن أزمة اللاعب الدولي محمد صلاح مع اتحاد الكرة، موضحًا أن القوانين تغيرت منذ 3 أشهر.

وتابع "ميدو"، خلال لقائه ببرنامج "معكم"، على فضائية "cbc "، مع الإعلامية منى الشاذلى، أن الاتحاد الدولى قبل ذلك كان يسمح للاتحادات الوطنية أن تستخدم حقوق اللاعبين بشكل جماعي دون الرجوع إلى اللاعب، ولكن تم تغيير ذلك منذ 3 أشهر من قبل الفيفا، وبذلك أصبح اتحاد الكرة المحلي، لابد قبل أن يستغل صورة اللاعب فلابد من اتفاق أن له الحق استخدام حقوق اللاعب على أن يدفع لهم مقابل لذلك.

واستطرد: "المشكلة أن اتحاد الكرة يعمل بالنظام القديم، ولكن محمد صلاح مثقف ويعرف كل ذلك، فعند خروج القانون، قامت فرنسا والدنمارك وإنجلترا بالبدء فى توفيق أوضاعها".

وتابع: "عندنا موضوع توفيق الأوضاع تقيل شوية، ودائماً فى التعاقدات هناك ما يسمى أسباب قهرية، منها تغيير القوانين والدستور، فلابد أن يحدث تعديل فى التعاقدات بعد تعديل القوانين"، مؤكدًا: "الكلام اللى بقوله دا خطير جداً ومفيش بنى آدم يعرفه فى الشرق الأوسط غيرى أنا، ودا بلغته لوزير الشباب والرياضة".

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