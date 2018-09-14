حبس عاطل ضبط بحوزته 2 كيلو حشيش بالقليوبية

أمر رئيس نيابة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالاتجار بالحشيش المخدر.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، قد تلقي إخطارًا من المقدم أحمد عبدالعليم، رئيس مباحث مركز الخانكة، يفيد بتردد عاطل بمنطقة أبوزعبل، دائرة المركز، على المقاهى وترويج مخدر الهيروين بين الشباب.

جرى عرض المعلومات على اللواء علاء فاروق، مدير المباحث الجنائية، وبعد استئذان النيابة العامة قامت قوة أمنية بقيادة النقيب أحمد الشامي معاون مباحث مركز الخانكة، من ضبط المتهم ويدعى "محمد. ة. ن"، 28 سنة، مقيم دائرة المركز، وعثر بحوزته على 2 كيلو حشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.

تحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة أصدرت قرارها السابق.