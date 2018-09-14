  • الجمعة 14 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:05 م
بحث متقدم
الاهلي

قناة مفتوحة لنقل لقاء الأهلي وحوريا تعرف عليها

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري

اعتراف خطير لوزيرة التخطيط

أردوغان

هذه هي تفاصيل محاولة الاغتيال في أغسطس الماضي

صلاح

"كلوب" يبحث عن بديل لـ"صلاح" تعرف على السبب

"الإمام علي" أول من طبق الإعدام علي المعتصمين

"الإمام علي" أول من طبق الإعدام على المعتصمين

حادث دهس وسط العاصمة الروسية موسكو

حادث دهس مروع لـ50 شخصاً في حفل شعبي

تفاصيل رد اتحاد الكرة علي طلبات "صلاح"

"فيفا" يتغنى بصلاح للحصول على جائزة "بوشكاش"

الرئيس السيسي

سفير رواندا يطلق لقبًا جديدًا على السيسي

محمد السادات

"السادات" يرد على ادعاءات علاء عابد

10 ساعات داخل حقيبة رحلة الموت لمهاجر غير شرعي

10 ساعات داخل حقيبة رحلة الموت لمهاجر غير شرعي

حبس عاطل ضبط بحوزته 2 كيلو حشيش بالقليوبية

قبلي وبحري

ارشيفية
ارشيفية

علي إسماعيل

أخبار متعلقة
#

ضبط ربع كيلو حشيش بحوزة عاطل بالمنيا

#

ضبط 24 قطعة حشيش بحوزة عاطل بالغردقة

#

حبس عاطل بحوزته ربع كيلو هيروين بالقليوبية

#

حبس عاطل ضبط بحوزته 15 كيلو حشيش بالقليوبية

حبس

حشيش

عاطل

تجارة الحشيش

بالقليوبية

أمر رئيس نيابة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالاتجار بالحشيش المخدر.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، قد تلقي إخطارًا من المقدم أحمد عبدالعليم، رئيس مباحث مركز الخانكة، يفيد بتردد عاطل بمنطقة أبوزعبل، دائرة المركز، على المقاهى وترويج مخدر الهيروين بين الشباب.

جرى عرض المعلومات على اللواء علاء فاروق، مدير المباحث الجنائية، وبعد استئذان النيابة العامة قامت قوة أمنية بقيادة النقيب أحمد الشامي معاون مباحث مركز الخانكة، من ضبط المتهم ويدعى "محمد. ة. ن"، 28 سنة، مقيم دائرة المركز، وعثر بحوزته على 2 كيلو حشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.

تحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة أصدرت قرارها السابق.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية"..معالم التجربة ودروسها(12/13)

جمال سلطان

جريمة القتل بالشروق.. ما تخفيه أكبر وأعظم!

محمود سلطان

نهاية التوك شو السياسي في مصر

فراج إسماعيل

هل تشهد اللغة العربية تقهقرا في جيل اليوم

عبد العزيز محمد قاسم

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» الإسماعيلي يصدم الأهلي قبل مواجهة حوريا الغيني
» موعد لقاء الأهلي وحوريا الغيني والقنوات الناقلة
» إزالة 19 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ونهر النيل
» الأمن يوقع بصيدليين بحوزتها 7 آلاف قرص مخدر
» استاد السلام يحتضن مباراة الأهلي وحوريا الغيني
» «الجبلاية» على صفيح ساخن بسبب أخطاء التحكيم
» رسالة المقرحي للإعلاميين: "أنتم بتوع مصر"
» تفاصيل الغيرة التي قتلت طبيبة على يد زوجها ببولاق
» طقس اليوم لطيف والعظمى تسجل 33 درجة
» انفجارات ونيران كثيفة بولاية ماساتشوستس الأمريكية
» حقيقة خلافات أوزيل في أرسنال الإنجليزي

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:26 م

  • فجر

    04:19

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    18:07

  • عشاء

    19:37

من الى
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية