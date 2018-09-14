  • الجمعة 14 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر02:05 م
بحث متقدم
الاهلي

قناة مفتوحة لنقل لقاء الأهلي وحوريا تعرف عليها

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري

اعتراف خطير لوزيرة التخطيط

أردوغان

هذه هي تفاصيل محاولة الاغتيال في أغسطس الماضي

صلاح

"كلوب" يبحث عن بديل لـ"صلاح" تعرف على السبب

"الإمام علي" أول من طبق الإعدام علي المعتصمين

"الإمام علي" أول من طبق الإعدام على المعتصمين

حادث دهس وسط العاصمة الروسية موسكو

حادث دهس مروع لـ50 شخصاً في حفل شعبي

تفاصيل رد اتحاد الكرة علي طلبات "صلاح"

"فيفا" يتغنى بصلاح للحصول على جائزة "بوشكاش"

الرئيس السيسي

سفير رواندا يطلق لقبًا جديدًا على السيسي

محمد السادات

"السادات" يرد على ادعاءات علاء عابد

10 ساعات داخل حقيبة رحلة الموت لمهاجر غير شرعي

10 ساعات داخل حقيبة رحلة الموت لمهاجر غير شرعي

صاحب مقهى يقتل بائعًا بسبب خلافات الجيرة

قبلي وبحري

ارشيفية
ارشيفية

علي إسماعيل

أخبار متعلقة
#

مشاجرة دموية بسوهاج وإصابة 10 أشخاص

#

مصرع أمين شرطة فى مشاجرة بالغربية

#

مشاجرة عنيفة بين عائلتين فى المنوفية

#

إصابة "سائق ومهندس" في مشاجرة بكفرالزيات بسبب خلافات الجيرة

قتل

حبس

المالية

الخلافات

مقهى

أمر رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بحبس ساحب مقهى 4 أيام علي ذمة التحقيق، بتهمة قتل بائع.

تعود الواقعة عندما تلقى العميد صموئيل عطا الله، مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بلاغًا بوقوع مشاجرة وإطلاق رصاص بناحية المنشية الجديدة ووجود قتيل.

أخطر اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، فانتقل المقدم أحمد عصر، رئيس مباحث قسم أول، وبالمعاينة تبين وجود جثة لشخص يدعى "ع. ع"، 24 عامًا، به عدة طلقات وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة صاحب مقهى جارٍ المجني عليه نشبت بينهما مشاجرة بسبب خلافات الجيرة فأطلق المتهم عدة أعيرة نارية على المجني عليه فلقي مصرعه في الحال.

وألقي القبض على المتهم ويدعى "ع. أ" صاحب مقهى، وبمواجهته اعترف بارتكاب.

تحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة أصدرت قرارها السابق.

 



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية"..معالم التجربة ودروسها(12/13)

جمال سلطان

جريمة القتل بالشروق.. ما تخفيه أكبر وأعظم!

محمود سلطان

نهاية التوك شو السياسي في مصر

فراج إسماعيل

هل تشهد اللغة العربية تقهقرا في جيل اليوم

عبد العزيز محمد قاسم

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» الإسماعيلي يصدم الأهلي قبل مواجهة حوريا الغيني
» موعد لقاء الأهلي وحوريا الغيني والقنوات الناقلة
» إزالة 19 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ونهر النيل
» الأمن يوقع بصيدليين بحوزتها 7 آلاف قرص مخدر
» استاد السلام يحتضن مباراة الأهلي وحوريا الغيني
» «الجبلاية» على صفيح ساخن بسبب أخطاء التحكيم
» رسالة المقرحي للإعلاميين: "أنتم بتوع مصر"
» تفاصيل الغيرة التي قتلت طبيبة على يد زوجها ببولاق
» طقس اليوم لطيف والعظمى تسجل 33 درجة
» انفجارات ونيران كثيفة بولاية ماساتشوستس الأمريكية
» حقيقة خلافات أوزيل في أرسنال الإنجليزي

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • عصر

    03:26 م

  • فجر

    04:19

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    18:07

  • عشاء

    19:37

من الى
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية