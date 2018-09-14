صاحب مقهى يقتل بائعًا بسبب خلافات الجيرة

أمر رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بحبس ساحب مقهى 4 أيام علي ذمة التحقيق، بتهمة قتل بائع.

تعود الواقعة عندما تلقى العميد صموئيل عطا الله، مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بلاغًا بوقوع مشاجرة وإطلاق رصاص بناحية المنشية الجديدة ووجود قتيل.

أخطر اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، فانتقل المقدم أحمد عصر، رئيس مباحث قسم أول، وبالمعاينة تبين وجود جثة لشخص يدعى "ع. ع"، 24 عامًا، به عدة طلقات وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة صاحب مقهى جارٍ المجني عليه نشبت بينهما مشاجرة بسبب خلافات الجيرة فأطلق المتهم عدة أعيرة نارية على المجني عليه فلقي مصرعه في الحال.

وألقي القبض على المتهم ويدعى "ع. أ" صاحب مقهى، وبمواجهته اعترف بارتكاب.

تحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة أصدرت قرارها السابق.