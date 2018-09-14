"فيفا" يتغنى بصلاح للحصول على جائزة "بوشكاش"

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احتفي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، باللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، عبر موقعه الرسمي بأغنية جديدة عن هدفه في شباك إيفرتون والمرشح للفوز بجائزة بوشكاش.

وقال الموقع الرسمي للفيفا: "مو صلاح، مو صلاح، يلعب في الجناح، صلاح لا لا لا لا لا، الملك المصري".. "مو صلاح! مو صلاح! مو صلاح! يجري على جناحه، صلاح لا لا لا! ملك مصر" هذه الأغنية لمجد محمد صلاح تواصل صدى هذا الموسم في مدرجات الأنفيلد".

وتابع: "في غضون أشهر قليلة أصبح المهاجم المصري معبودا من أنصار ليفربول مع 32 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز و11 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، حيث ساهم بشكل كبير في الموسم الرائع من فريق ريدز محتلًا في المركز الرابع في بطولة إنجلترا والمباراة النهائية في المسابقة الأوروبية".

وأضاف: في 10 ديسمبر 2017 في دربي ميرسي، يتلقى صلاح كرة من جو جوميز في الجناح الأيمن، وهو يتحكم، ويمر من المدافع مارتينا ثم أدريسا جوي في منطقة الجزاء، ثم يطلق تسديدة من القدم اليسرى تنتهي في الزاوية المقابلة من بيكفورد".

وواصل فيفا: "بالإضافة إلى كونه جميلًا، أثبتت هذه الطريقة أهمية كبيرة لأنها سمحت لفريقه بالتعادل 1-1 عندما نعرف التنافس بين الريدز والتوفيس، نتخيل أنه في ذلك اليوم، كان غناء المعجبين يتردد أكثر".

وأتم: "هذا الهدف كان الـ13 لمحمد صلاح موسم 2017/ 18، ثم تولى قيادة الهدافين خلال جزء من الموسم وترك الصدارة لهاري كين، ولكن في النهاية المصري انتهى ملك الهدافين مع 32 هدفا".

ويتواجد هدف صلاح في شباك إيفرتون ضمن القائمة المرشحة من الاتحاد الدولي للفوز بجائزة بوشكاش، والمقرر الإعلان عنها يوم 24 سبتمبر الجاري في لندن.

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