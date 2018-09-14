» استاد السلام يحتضن مباراة الأهلي وحوريا الغيني

14 سبتمبر 2018 - 11:01 ص

يستضيف ملعب السلام مباراة الأهلى وحوريا الغيني يوم 22 سبتمبر الجارى ضمن منافسات مباراة الإياب بدور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا، بشكل رسمي بدلاً من برج العرب وبحضور 10 آلاف مشجع بعد موافقة الجهات الأمنية.

ووجه ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد الشكر لهانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة و محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى و وزير الداخلية اللواء محمود توفيق و اللواء جمال عبد البارى و اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة على المجهودات التى بذلت وموافقة الجهات على إقامتها بالقاهرة وتحديدًا بإستاد السلام.



