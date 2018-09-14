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استاد السلام يحتضن مباراة الأهلي وحوريا الغيني

الرياضة

ستاد السلام
ستاد السلام

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موعد لقاء الأهلي وحوريا الغيني في أفريقيا

افريقيا

اتحاد الكرة

ستاد السلام

ثروت سويلم

يستضيف ملعب السلام مباراة الأهلى وحوريا الغيني يوم 22 سبتمبر الجارى ضمن منافسات مباراة الإياب بدور الـ 8 بدوري أبطال أفريقيا، بشكل رسمي بدلاً من برج العرب وبحضور 10 آلاف مشجع بعد موافقة الجهات الأمنية.   

ووجه ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد الشكر لهانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة و محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى و وزير الداخلية اللواء محمود توفيق و اللواء جمال عبد البارى و اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة على المجهودات التى بذلت وموافقة الجهات على إقامتها بالقاهرة وتحديدًا بإستاد السلام.



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