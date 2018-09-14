» الأمن يوقع بصيدليين بحوزتها 7 آلاف قرص مخدر

14 سبتمبر 2018 - 11:01 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض على صيدليين اثنين لاتهامها بالإتجار في الأقراص المخدرة بالعمرانية.

تلقى العميد أسامة عبد الفتاح، رئيس مباحث غرب الجيزة، بلاغاًا يفيد بإتجار "باسم.ج"، 39 سنة، صيدلاني، وزميله "مراد.ع"، صيدلاني، 61 سنة، في الأقراص المخدرة متخذين من دائرة قسم العمرانية مسرحا لتجارتهما.

وعلى الفور تمكنت القوات من من ضبطهما وبحوزتهما 7250 قرصا مخدرا مختلفة الأنواع، ومبلغ 1975 جنيها.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة لتباشر التحقيقات.