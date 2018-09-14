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السبت.. محاكمة علاء وجمال مبارك في "التلاعب بالبورصة"

قضايا وحوادث

تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك بـ"التلاعب بالبورصة" لجلسة 15 إبريل
تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك بـ"التلاعب بالبورصة" لجلسة 15 إبريل

شيماء السيد

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محاكمة جمال وعلاء مبارك

التلاعب فى البورصة

محاكمة علاء مبارك

تنظر غدا السبت، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة علاء وجمال مبارك وآخرين في القضية المعروفة بـ"التلاعب بالبورصة".

تُعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين محمد بركات ومحمد أبو كريشة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.



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