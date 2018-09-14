غدًا.. طعون المتهمين بأحداث دار السلام

14 سبتمبر 2018 - 11:18 ص

تنظر غدًا، السبت، محكمة النقض، أولى جلسات طعون 13 متهمًا على الأحكام الصادرة بحقهم، والتي تتراوح من 3 لـ10 سنوات سجن، من محكمة الجنايات في القضية رقم 2170 لسنة 2016 جنايات دار السلام والمعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف دار السلام".

وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم لقيامهم خلال أكتوبر 2016 بالانضمام لجماعة الإخوان التي اتخذت من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أطماعها وجرائمها الإرهابية لتعريض حياة المواطنين للخطر، ومنع سلطات الدولة من القيام بعملها وتكدير الأمن والسلم العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.



