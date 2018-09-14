» إزالة 19 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ونهر النيل

شنت مديرية القليوبية بالتنسيق مع مجلس مدينة القناطر القليوبية حملة مكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة للمتعدين علي الأراضي الزراعية ونهر النيل.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 9 قرارات إزالة تعدٍ على الأرض الزراعية إزالة فورية صادرة ضد كلا من " حسن.ا.ع"، إزالة مبانى على مساحة 50 مترًا، ومحمد ف . ر، إزالة مبانى على مساحة 175 مترًا، و محمد.م. ا، إزالة مبانٍ على مساحة 100 متر، وعفاف ت س إزالة مبانى على مساحة 25 مترًا، وسعد م ب، إزالة مبانى على مساحة 25 متر ، ومحمد ح د ، إزالة مبانٍ على مساحة 190 متر، وحسن م ع، إزالة مبانى على مساحة 100 متر، وفوزية م س ، إزالة مبانى على مساحة 160 مترًا، وهاله ع م، إزالة مبانى على مساحة 50 مترًا، تحرر عن ذلك المحضر رقم 8800 إدارى مركز القناطر الخيريه لسنة 2018م .

كما أسفرت الحملة عن إزالة 10 حالات تعدٍ على نهر النيل لكل من، احمد.ا. ا، ازالة ربط ونسيله، ومحمد.ا.ا، إزالة ربط نسيله، وعبد الغنى ح ا، إزالة ربط نسيلة، ومحمود ح ا، إزالة ربط نسيله، ونبيل ح م، إزالة ربط نسيله، وحسين م ح، إزالة ربط نسيله، وسعيد ا ن، إزالة ربط نسيله، محمدى ح ا، إزالة ربط نسيله، وحامد م ا، إزالة ربط نسيله، ومحمد م س، إزالة ربط نسيله.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 8807 إدارى مركز القناطر الخيرية لسنة 2018م.