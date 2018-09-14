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إزالة 19 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية ونهر النيل

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شنت مديرية القليوبية بالتنسيق مع مجلس مدينة القناطر القليوبية حملة مكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة للمتعدين علي الأراضي الزراعية ونهر النيل.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 9  قرارات إزالة تعدٍ على الأرض الزراعية  إزالة فورية صادرة ضد كلا من " حسن.ا.ع"، إزالة مبانى على مساحة 50 مترًا،  ومحمد ف . ر،  إزالة مبانى على مساحة 175 مترًا، و محمد.م. ا،  إزالة مبانٍ على مساحة 100 متر، وعفاف ت  س   إزالة مبانى على مساحة 25 مترًا، وسعد م  ب، إزالة مبانى على مساحة 25 متر ، ومحمد ح  د ، إزالة مبانٍ على مساحة 190 متر، وحسن م  ع، إزالة مبانى على مساحة 100 متر، وفوزية م  س ، إزالة مبانى على مساحة 160 مترًا، وهاله ع  م،  إزالة مبانى على مساحة 50 مترًا، تحرر عن ذلك المحضر رقم 8800 إدارى مركز القناطر الخيريه لسنة 2018م .

كما أسفرت الحملة عن  إزالة 10 حالات تعدٍ على نهر النيل لكل من،  احمد.ا. ا، ازالة ربط ونسيله، ومحمد.ا.ا،  إزالة ربط نسيله، وعبد الغنى  ح  ا، إزالة ربط نسيلة،  ومحمود ح  ا، إزالة ربط نسيله، ونبيل ح  م، إزالة ربط نسيله، وحسين م  ح، إزالة ربط نسيله، وسعيد ا  ن، إزالة ربط نسيله، محمدى ح  ا، إزالة ربط نسيله، وحامد م  ا، إزالة ربط نسيله، ومحمد م  س، إزالة ربط نسيله.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 8807 إدارى مركز القناطر الخيرية لسنة 2018م.

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