إسرائيل تعرض فيلمًا عن حياة العميل أشرف مروان

14 سبتمبر 2018 - 11:41 ص

تبدأ شركة "نتفليكس" العالمية للترفيه اليوم، بعرض فيلم "الملاك" والذي يترجم بالعربية لاسم آخر هو "العميل بابل".

والفيلم مأخوذ عن السردية الإسرائيلية الرسمية لقصة حياة أشرف مروان، صهر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والمأخوذة عن كتاب "الملاك - الجاسوس الذي أنقذ إسرائيل" الذي كتبه المتخصص الإسرائيلي أوري بار جوزيف، مروجًا لرواية أن "مروان" كان جاسوسًا لإسرائيل فقط على مصر، وليس عميلاً مزدوجًا، أو عميلًا مصريًا، كما يرى بعض المؤرخين.

الفيلم إنتاج أمريكي إسرائيلي مشترك، تكلف 12 مليون دولار، ويلعب دور أشرف مروان في الفيلم الممثل الهولندي من أصل تونسي مروان كنزاري، ويلعب الممثل الأمريكي من أصل فلسطيني وليد زعيتر دور الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والممثل الإسرائيلي ساسون جاباي دور الرئيس الراحل أنور السادات، بينما تلعب مايسة عبدالهادي دور منى عبدالناصر .



