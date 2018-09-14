سفير رواندا يطلق لقبًا جديدًا على السيسي

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أشاد الشيخ صالح هابيمانا، سفير رواندا لدى القاهرة، بالرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا :" نعتز بفخامة الرئيس السيسي، وأنا أسميته بفتاح إفريقيا، فالمصريون وجدوا شخصًا يحاول بقدر الإمكان أن يكمل مسيرة جمال عبدالناصر، وعندما زار رواندا مرتين فإنه زار شقيقه الرئيس الرواندي".

وأضاف  هابيمانا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق، مقدمة برنامج "مساء دريم"، المُذاع عبر فضائية "دريم":" إن العلاقات بين البلدين علاقة أزلية منذ أن خلق الله السموات والأرض وأنزل فيها الماء، مستشهدًا بقوله تعالى "وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ"، ومشيرًا إلى انتماء البلدين إلى دول حوض نهر النيل.

ووجه  سفير رواندا لدى القاهرة،   الشكر للدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، على المباحثات التي أجراها معه حول مياه النيل والعلاقات المصرية- الرواندية، ملقبًا إياه بوزير إفريقيا.

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