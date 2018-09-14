10 ساعات داخل حقيبة رحلة الموت لمهاجر غير شرعي

14 سبتمبر 2018 - 11:46 ص

وضعه الصحي وُصف بـ "الحرج جدًا"، كانت هذه نهاية مواطن تونسي والذي أوشك على فقدان حياته في رحلة هجرة غير شرعية.

المواطن التونسي واجه خطر فقدانه لحياته؛ إثر محاولته للهجرة غير الشرعية داخل حقيبة، قبل أن يتم اكتشافه من قبل الجمارك.

ويرقد المهاجر في قسم الإنعاش في المستشفى الجهوي بمدينة جرجيس جنوب تونس لكن وضعه الصحي وصف بالحرج جدًا.

المهاجر كان يعتزم الهجرة غير الشرعية بمساعدة وسطاء، عبر "باخرة قرطاج" التي تؤمن رحلتها الأولى من ميناء المدينة نحو ميناء مرسيليا الفرنسي ، بحسب إذاعة موزاييك الخاصة.

واضطرت الباخرة التي كان يفترض أن تغادر عند منتصف نهار أول أمس، الأربعاء، إلى تأخير رحلتها لسبع ساعات بعد اكتشاف عدة محاولات لمهاجرين كانوا يعتزمون الهجرة بطريقة غير شرعية.

وبحسب تقرير الإذاعة، تم اكتشاف في مرحلة أولى خمسة أشخاص تخطوا الحواجز الأمنية وكانوا يخططون للوصول بأي طريقة ممكنة إلى ظهرت السفينة .

ودفعت الحادثة وحدات الأمن الى التدقيق أكثر في عمليات التفتيش بالباخرة قبل مغادرتها الميناء.

وكشفت عمليات التدقيق عن حقيبة بإحدى السيارات التي نجحت في تخطي حواجز التفتيش وصعود الباخرة، وبداخلها شخص في وضع صحي حرج ومهدد بالموت.

وأوقف رجال الأمن السيارة بعد شكهم في سلوك السائق وتم سحب الحقيبة من داخل السيارة.

ويواجه المهاجر مشكلات صحية معقدة بسبب توقف عمل كليتاه بالكامل، بعد أن اضطر إلى المكوث داخل حقيبة مغلقة بالسيارة لمدة تفوق 10 ساعات، منذ وصول السيارة إلى الميناء.

ويرقد المهاجر في العناية المركزة بمستشفى جرجيس، وقالت الإذاعة إن فرص نجاته تكاد تكون مستحيلة.

وأسفرت التحقيقات الأمنية إلى إيقاف 12 شخصًا من بينهم عمال في الباخرة، متورطين في الوساطة لتيسير الهجرة غير الشرعية.

يذكر أن سواحل جرجيس تشهد عمليات إبحار متكررة لقوارب الهجرة غير الشرعية نحو أقرب نقطة من السواحل الإيطالية لكن القيود الأوروبية المتزايدة قلصت من فرص وصول المهاجرين وبقائهم داخل دول التكتل الأوروبي، إذ يجري في الغالب ترحيلهم على الفور.



