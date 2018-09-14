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السعد:

"الإمام علي" أول من طبق الإعدام على المعتصمين

الحياة السياسية

"الإمام علي" أول من طبق الإعدام علي المعتصمين
"الإمام علي" أول من طبق الإعدام علي المعتصمين

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الإمام علي

شرعي

أشرف السعد

قتل المعتصمين

سلاح الدولة

قال أشرف السعد رجل الأعمال المصري والمقيم بلندن إن الإمام علي بن أبي طالب هو أول من قام بإعدام المعتصمين السياسيين.

وأضاف في تدوينة له علي حسابه علي تويتر : "أول حكم بالاعدام على معتصمين سياسين اصدره علي بن أبي طالب على معتصمي حروراء وأعدم أكثر من خمسة آلاف معتصم بسبب قتلهم رجل وامرأة".

وتابع السعد :  ولم يقل أحد يجب محاكمة من قتل المعتصمين لأن من قتلهم كان يحمل سلاح الدولة وفى شرع الله وفى كل القوانين سلاح الدولة شرعي ومن يعترض عليه خائن مستوجب الحكم ، لافتا إلي أنه لا يوجد انتخابات في الإسلام من أصله".

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة التي انعقدت بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بداية الأسبوع الجاري برئاسة المستشار حسن فريد، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث فض الاعتصام رابعة العدوية، قضت بالإعدام شنقا لـ75 متهما من بينهم : عصام العريان، عبد الرحمن البر، عاصم عبد الماجد، محمد البلتاجي، صفوت حجازي، أسامة ياسين، طارق الزمر، وجدي غنيم، أحمد عارف، وآخرين.

كما عاقبت بالمؤبد لمحمد بديع وعصام سلطان، وباسم عودة و44 آخرين، وعاقبت 22 حدث بالسجن 10 سنوات، كما عاقبت أسامه محمد مرسى بالمشدد 10 سنوات.

وكانت النيابة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 34150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول المقيدة برقم 2985 لسنة 2015 كلى شرق القاهرة، لأنهم فى غضون الفترة من 21 يونيو 2013 حتى 14 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة دبروا تجمهرا مؤلفا من أكثر من خمسة أشخاص بمحيط ميدان رابعة العدوية شأنه أن يجعل السلم والأمن العام فى خطر.



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