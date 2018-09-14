"نموت من الجوع ومحدش يمسك يا ريس"

14 سبتمبر 2018 - 12:42 م

أكد حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، "أنه سيتم التوسع في زراعة القطن قصير التيلة حتى نقلل الاستيراد، وأنه توجد إرادة سياسية للتوسع في زراعة القطن.

وأضاف "أبو صدام"، خلال حواره مع فضائية "الحياة"، قائلًا: "نحن في مرحلة البناء، وطريق الإصلاح ليس مفروشًا بالورود، ولكن سنعدي إلى طريق الاستقرار والصلاح".

وتابع نقيب الفلاحين: "نحن مع الحكومة قلبًا وقالبًا، ولا نقبل المساس بأي رمز من رموز مصر ولا أي وزير مهما زعلنا مع بعض"، مستكملا: "الفلاح يموت من الجوع ولا يقبل المساس برموزه وخاصة رمز مصر الكبير الرئيس السيسي".



