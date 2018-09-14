«الواتس آب» يكشف الخائن بجهاز بالزمالك

14 سبتمبر 2018 - 12:47 م

قرر أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بنادى الزمالك، عزل أحد أفراد الجهاز الطبي، قبل مباراة الفريق الأخيرة أمام طلائع الجيش.

يأتى ذلك بعدما ثبت تورطه في تسريب معلومات طبية عن اللاعبين من خلال رسائل الواتس آب وتسريبه تشكيل الفريق أكثر من مرة.

وعلى الفور استبعده المستشار مرتضى منصور رئيس النادى، من الجهاز الطبى المعاون، بعدما ثبتت إدانته وفقا للتحقيقات التي أجراها المشرف على الكرة.

جدير بالذكر أن "جروس" المدير الفنى للفريق، اشتكى الفترة الماضية من تسريب تشكيل الفريق أكثر من مرة.



