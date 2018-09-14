هذه هي تفاصيل محاولة الاغتيال في أغسطس الماضي

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أردوغان

محاولة الاغتيال الاقتصادي

أغسطس الماضي

انهيار االليرة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل مفاجئ إلى 7 ليرات تركية في أغسطس الماضي، كان دليلا دامغا على تعرض بلاده لمحاولة اغتيال اقتصادي.

وأكد خلال كلمة له اليوم الجمعة أن ارتفاع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة يرجع إلى عدم تجاوبنا مع طلبات الولايات المتحدة التي تمسّ سيادتنا، وهو ما يشير إلى أن المسألة سياسية بحتة ، بحسب الأناضول.

وأضاف أن استخدام العملات الأجنبية يجب أن يقتصر على ما له صلة بالخارج كعمليات الاستيراد والتصدير، ولابد أن يثق المواطنون الأتراك بعملتهم المحلية.

ودعا أردوغان  مواطنيه لدعم العملة الوطنية عبر تحويل ما يدخرونه من نقد أجنبي إلى الليرة، مشددا: "ينبغي تحويل كافة المدخرات من العملات الأجنبية إلى الليرة التركية، والتوجه إلى المؤسسات المالية التي تتعامل بعملتنا".

كما دعا القطاع الخاص لدعم الليرة التي فقدت نحو 40% من قيمتها منذ مطلع العام الجاري، مضيفا: "نحتاج لجهود القطاع الخاص لدعم عملتنا".

وأوضح أن تركيا ستتجاوز الأزمة الاقتصادية المتمثلة بتقلبات أسعار الصرف، لافتا إلى أن بلاده لن تنسى كل من استغل الأزمة، وكل من ضحى في مواجهتها.


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