"كلوب" يبحث عن بديل لـ"صلاح" تعرف على السبب

14 سبتمبر 2018 - 01:06 م

يسعى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي المحترف بين صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح للبحث عن خيارات بديلة للاعب، من أجل امتلاك تشكيلة متنوعة من اللاعبين أصحاب المهارات والخبرات، وعدم الاعتماد على "صلاح" بشكل أساسي في جميع اللقاءات.

يدخل جوليان برانديت لاعب بايرن ليفركوزن الألماني، دائرة اهتمام مدرب الريدز لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادم، بعد الأداء اللافت الذي قدمه مع فريقه خلال الموسم المنصرم.

وكشفت صحيفة "إكسبرس" البريطانية، أن جماهير ليفربول أبدت غضبها من قرار يورجن كلوب، لاسيما أن اللاعب يقدم مستويات مميزة منذ قدومه من روما بالدوري الإيطالي.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن إعجاب كلوب باللاعب الألماني الذي اعتبره كان الضوء الساطع وسط خيبة الأمل التي شهدها المنتخب الألماني في كأس العالم روسيا 2018.

وكان صلاح توج هدافا للدوري الإنجليزي الموسم الماضي، برصيد 32 هدف متفوقاً على كين الذي اكتفى بـ30 هدفا، لينال الأول جائزة أفضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز مرتين من قبل رابطة الصحافيين ومن رابطة اللاعبين المحترفين، وذلك في أول موسم له في صفوف ليفربول القادم إليه من روما الإيطالي.

يذكر أن صلاح سجل 44 هدفا أيضًا في مختلف المسابقات الموسم الماضي.