سقوط عصابة الضباط المزيفين في عين شمس

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عين شمس

سرقة توك توك

القبض على الاشخاص

ضباط مزيفين

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على 4 أشخاص ينتحلون صفة ضباط شرطة أثناء سرقتهم "توك توك" بعين شمس.

الواقعة تعود أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة عين شمس بشارع متحف المطرية، لاحظت تجمع بعض الأشخاص وباستبيان الأمر تم ضبط كل من محمود ح، 33 سنة، والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 3482 لسنة 2017م "تبديد" المطرية والمحكوم عليه فيها بالحبس سنة، مصطفى ح، 31 سنة، سائق، وحسن س، 26 سنة، عامل، شادى م، 31 سنة، صاحب محل ملابس، وبحوزتهم السيارة رقم أ ص ب 985 سوزوكي فان منتهية التراخيص ملك إبراهيم س، قيادة الثاني "غير مبلغ بسرقتها"، طبنجة صوت و6 طلقات صوت، 200 جنيه، عقب استيقاف أحمد س، 21 سنة، سائق توك منتحلين صفة أفراد شرطة بوحدة مباحث قسم شرطة عين شمس واستولوا منه على مبلغ مالي 200 جنيه، وإجباره على استدعاء مالك الدراجة البخارية محمد ف، 31 سنة، ومساومته على دفع مبلغ مالي على سبيل الرشوة، مقابل عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية حيال الدراجة.

وبمواجهتهم اعترفوا بالواقعة وبسؤال المجني عليه اتهمهم بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.



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