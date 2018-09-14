اعتراف خطير لوزيرة التخطيط

14 سبتمبر 2018 - 01:24 م

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن المواطن المصري لديه كفاءة متميزة ويحتاج للفرص وتوفير المناخ الملائم، مؤكدة من وصفتهم بالقلة الفاسدة في الجهاز الحكومي، وأنه سيكون هناك وحدة بالجودة والتميز في كل إدارة يتم إنشاؤها.

وأضافت "السعيد"، في تصريحات تلفزيونية، أن مصر تشارك في جائزة التميز الحكومي مع الإمارات، ومصر تستفيد مما وصلت إليه الإمارات، ولا داعي لأن نخترع العجلة من جديد.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن المهم في الجائزة أنها رحلة من التدريب، والتحفيز، لافتة إلى أنها تؤمن بالشعب المصري، والشباب والمصري.



