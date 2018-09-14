البِشعة ونار الإعتراف

14 سبتمبر 2018 - 01:30 م

وفي الوقت الذي إستحدث فيه من مقاييس عديدة سواء ذاتية أو فسيولوجية أو سلوكية للكشف عن الكذب ومدي القلق الذي يعتري الشخص، بل يؤكد العلماء علي وجود جينات الإجرام عند البعض بالجينوم، إضافة إلي ما يعرف بكرسي الإعتراف ومن خلال الإجابات عن الأسئلة الموجهة للشخص، وبالإستعانة ببعض الأجهزة يمكن قياس مدي صدق الشخص من كذبه، لكن المفارقة أننا ونحن علي مشارف نهاية العقد الثاني من الألفية الثالثة- 2018 -توجد إعلانات عن "البشعة" بكسر الباء مشفوعة بأرقام تليفونات تنتشر علي حوائط الأرصفة والطرق ودون خوف من أية ملاحقات أمنية. والبشعة لمن لا يعرفها هي ممارسات عرفية أو قضاء عرفي ينتشر في بعض الأماكن في مصر وخاصة البدو في صحراء مصر الشرقية وفي سيناء وفي بعض محافظات أخري، يقوم المُبشِع في حضور بعض الشهود بتسخين قطعة حديدية حتي تتوهج ثم وتحت زعم أن النار لا تحرق من يصدق القول ، يضعها المُبشع عدة مرات علي لسان المتهم ومن ثم يتحدد من خلال رد فعل وإحساس الشخص المتهم بلسعة الحديدة والتي قد تسبب له عاهة ويُعرف بعد ما إذا كان متهم أم بريء!!!.



هل تعلم الجهات الأمنية بتلك الممارسات؟، وأليس الأفضل للطرف الشاكي أن يلجأ للجهات المعنية كي تؤكد له وتثبت حقيقة ظنونه عن طريق الأدلة والتحريات والتقارير الأمنية بالإستعانة بالمتخصصين ووسائل الكشف عن المجرمين الحديثة، من اجل أن نمنع بل ننقذ بعض البسطاء من الوقوع في براثن الأوهام أو أن يكونوا ضحايا للدجالين، خاصة وأن طرفي الخصومة عندما يتفقون علي هذا النوع من التحكيم يقومون بالتوقيع قبل بدء الجلسة علي شيكات تلزمهم بدفع غرامات فيها من الظلم والإجحاف علي الضحايا الكثير والكثير، وأكبر الظن أنه وطالما بعدنا عن تطبيق القوانين وإرتضينا تدخل الأهواء البشرية فيما يفصل بين الناس فإن الإنحراف عن الحق قد يكون سيد الموقف.

