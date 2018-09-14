القبض على فتاتين بحوزتهما حشيش وترامادول

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قناة السويس

وزير الداخلية

القبض على الفتيات

تجارة الفتيات المخدرات

ألقت شرطة نفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس، القبض على فتاتين قادمتين من القاهرة وبحوزتهما كمية من الحشيش والأقراص المخدرة والتليفونات المحمولة.

وردت معلومات للواء دكتور أشرف عبد القادر، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس؛ تفيد بضبط المتهمة "آية.ن.ك" مقيمة بالنزهة القاهرة وبحوزتها (3) قطع حشيش داخل طيات ملابسها حال تفتيشها بمعرفة "الشرطة النسائية"، و(8) تليفونات محمول ومبلغ مالى وقدره (1200) جنيه، وذلك أثناء عبورها من جهة الغرب إلى شرق النفق كما تم بضبط المتهمة "شيماء. ع.م" مقيمة بالساحل القاهرة وبحوزتها  ( 50 ) قرص ( ترامادول ) داخل طيات ملابسها حال تفتيشها بواسطة " الشرطة النسائية" وجهاز " تابلت" و مبلغ مالى وقدره  ( 975) أثناء عبور النفق قادمة من جهة الغرب إلى شرق النفق.

تم التحفظ على المتهمتين والمضبوطات وتحررت لهما المحاضر اللازمة بواقعتى الضبط، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.



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