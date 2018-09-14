» الإسماعيلي يصدم الأهلي قبل مواجهة حوريا الغيني

14 سبتمبر 2018 - 01:44 م

دخل اللاعب باهر المحمدى، مدافع الإسماعيلى، دائرة اهتمام مسئولى الأهلى، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد تألقه مع الدراويش الفترة الماضية بجانب ظهوره بمستوى طيب مع المنتخب الوطنى أمام النيجر فى المشاركة الدولية الأولى له.

وأكد مسئولو الإسماعيلي اشترطوا على إدارة الكرة بالأهلى، أن انتقال «المحمدى» إلى الأهلى قد يتم بصفقة تبادلية، بحيث يحصل "الدراويش" على ثلاثى المارد الأحمر أحمد الشيخ وأحمد حمودى وعمرو بركات.



