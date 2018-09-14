قناة مفتوحة لنقل لقاء الأهلي وحوريا تعرف عليها

14 سبتمبر 2018 - 01:45 م

تنطلق في تمام السادسة من مساء اليوم الجمعة مباراة النادي الأهلي مع نظيره حوريا الغيني، على ملعب "28 سبتمبر" ضمن مباريات الذهاب للدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر فضائية "Arena Sport " المفتوحة على القمر الصناعي "يوتيل سات" عبر ترددات 11512، 11595، 11678، بعدل تصحيح 30000.

كما تذاع المباراة عبر فضائية beIN SPORTS HD 1 المشفرة، النافل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، بصوت المعلق المصري محمد الكواليني.



