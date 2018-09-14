غلق طريق الأوتوستراد بشكل جزئي لمدة 21 يومًا

14 سبتمبر 2018 - 02:00 م

تنهي الإدارة العامة للمرور القاهرة استعداداتها لغلق جزئي بطريق الأوتوستراد بسبب أعمال إصلاحات وتطوير لمدة 21 يومًا.

وقالت الإدارة العامة للمرور، إن هناك أعمال إصلاح بطريق الأوتوستراد، بإجمالى مسافة قدرها كيلومتر ونصف ابتداءً من نفق الزهراء باتجاه واحد بالطريق القادم من حلوان إلى مناطق القاهرة حتى نفق النصر.

وأضاف المصدر، أن أعمال الإصلاحات ستكون بدءًا من الساعة 12,30 ليلاً، حتى الساعة 6 صباحاً لمدة 21 يوم بدءًا من اليوم الجمعة الموافق 14 / 9 / 2018 وحتى يوم الخميس الموافق 4 / 10 / 2018.

وسوف تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات اللازمة واتخاذ الإجراءات التى من شأنها تسيير الحركة المرورية بالمنطقة.



