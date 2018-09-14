تموين المنيا: استلام 9083 بطاقة تموينية جديدة

14 سبتمبر 2018 - 02:19 م

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التمويـن بالمنـيا، إن المديريـة استلمت 9083 بطاقــة تموينيـة ذكيــة بعد إعــادة طباعتها من البطاقات التالفـة والمفقودة والفصل الاجتماعـي والإصدار الجديد وتم فرزهــا وتسليمها لمديـري الإدارات تمهيداً لتسليمها لمكاتب التمويـن ضماناً لوصولهـا للمواطنـين.

وأضـاف أنه تم تخصيص رقم 91237 من قبل الوزارة لتقديم خدمة تفعيل البطاقة التموينية حيث يقوم المواطن بعد استلام بطاقته التموينية بإرسال رسالة على الرقم سالف الذكر لتفعيلها مكتوب فيها رقـم 1 وذلك لاستلام الرقـم السري على الهاتف المحمول الخـاص بالمواطن والذي تم تسجيله سابقا حيـن تقديـم الطلب، وذلك تيسيراً على المواطنين في تقديم خدمات البطاقات التموينية عبـر رسائل الموبايل القصــيرة.

وأشار يوسف إلى أنه سيتم توزيع البطاقات على أصحابها اعتبارا من الغد، السبت، بمقار مكاتب التموين الفرعية والإدارات بمراكز ومدن والمحافظة.