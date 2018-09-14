ضبط شخصين بحوزتهما 3 ملايين و139 ألف دولار

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الجمالية

تجارة النقد الاجنبى

تجارة العملات الاجنبية

مياحث الاموال العامة

ألقت الإدارة العامة لمباحث الأموال، القبض على شخصين لتجارتهما في النقد الأجنبي، وبحوزتهما عملات أجنبية، بالمخالفة للقانون.

وأكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام اثنين مقيمين بالجمالية بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال قيامهما بممارسة نشاطهما الإجرامى، وبحوزتهما "ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسة وخمسون ألف جنيه مصرى"، ومائة وتسعة وثلاثون وخمسمائة واثنان وثلاثون ألف دولار أمريكى"، وثلاثة وثلاثون ألف وخمسة وخمسون ريال سعودى"، و خمسة آلاف وثلاثمائة وخمسة وتسعون يورو"، و ألفان ومائة درهم إماراتى".



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