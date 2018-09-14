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"محمود ياسين" يعلن اعتزاله الفن لهذا السبب

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ياسين
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الفن

اعتزال

رانيا

اسين

قالت الفنانة رانيا ياسين، إن والدها الفنان القدير محمود ياسين اعتزل الفن بشكل نهائي، مكتفيًا بما قدمه من أعمال سينمائية وتلفزيونية ومسرحية وإذاعية على مدار مشواره الفني.

وقالت في تصريحات صحفية: إن والدها لن يقوى على العمل مجددًا بسبب ظروفه الصحية، لاسيما أن التمثيل يتطلب مجهودًا يفوق طاقته وصحته في الوقت الحالي، مؤكدة اقتناع والدها والأسرة بالقرار.

وأضافت أن الشباب يعانون من التصوير طول ساعات التصوير التي تصل إلى 20 ساعة أحيانًا، فما بالك بوالدي الذي لا يمكنه العمل تحت هذا الضغط بسبب ظروفه الصحية.





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