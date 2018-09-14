محافظ المنيا يترأس حملة مكبرة لإزالة الإشغالات

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إزالات

مدينة المنيا

حملة إشغالات

محافظ لمنيا

ترأس اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، حملة لإزالة الإشغالات بشارع سكة تله بحي غرب المدينة، رافقه خلالها اللواء مجدى عامر، مدير أمن المنيا، ومحمد سيد، رئيس مدينة المنيا.

شدد المحافظ، على إزالة الإشغالات والتعديات من الشارع وحتى كوبرى محمد بدوى، سواء من أصحاب المحلات أو الباعة الجائلين بالمنطقة؛ وذلك تسهيلًا لحركة المرور مع تحرير محاضر للمخالفين، كما وجه المحافظ بإزالة جميع اللافتات أعلى أعمدة الكهرباء.

كما شدد المحافظ، على إزالة الأكشاك غير المرخصة بالمنطقة، إضافة إلى نقل الباعة الجائلين إلى الأسواق المخصصة لهم .

ووجه المحافظ بضرورة تكثيف أعمال النظافة بالحي، إضافة إلى تكثيف حملات الرقابة والمتابعة على المنطقة ومتابعة أعمال الرصف والتطوير واستكمال مشروعات الخدمات بها وتذليل كل العقبات أمام تنفيذها في توقيتاتها المحددة وتفعيل المشاركة المجتمعية.

واستمع المحافظ إلى مطالب الأهالي وشكواهم لتكثيف أعمال النظافة وإزالة تعديات الباعة الجائلين على الشوارع.


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