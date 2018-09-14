توقيع الكشف الطبي على 1448 حالة خلال قافلة بمطاي بالمنيا

14 سبتمبر 2018 - 02:36 م

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن توقيع الكشف الطبي وعلاج 1448 حالة خلال قافلة طبية وعلاجية تم تنظيمها بقرية الهمة التابعة لمركز مطاى على مدار يومي 10 و11 سبتمبر الجاري، وذلك في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج والفحوصات المعملية لهم بالمجان خاصة في القرى الأكثر احتياجًا أو التي تقع في الظهير الصحراوي طبقا للخطة المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

قالت الدكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة أسفرت عن الكشف على 142 حالة جراحة، 512 طفلًا، 158 جلدية ، 127 باطنة، 132 نساء ، 134 قلب وأوعية دموية، 124 أسنان ، 119 انف وأذن إلى جانب تحليل دم لـ 40 حالة وعمل 81 حالة موجات صوتية و 4 رسم قلب وتم عمل ندوات تثقيف صحي، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ (101) حالة وتحويل 20 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج.