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إسطنبول التركية تستضيف مؤتمرًا عالميًا للتصوف

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مؤتمر عالمي للتصوف

محمد الخرو

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تركيا

اسطنبول

مؤتمر التصوف العالمي

فندق كولدن واي

تستضيف مدينة إسطنبول التركية، مؤتمر التصوف العالمي الثامن بمشاركة المئات من جميع دول العالم والذي يقام على مدار يومين برعاية كلية دار السلام للبحوث بإسطنبول.

وتنطلق أعمال المؤتمر في 15 سبتمبر الجاري تحت شعار "لو تعارفوا تألفوا" في فندق كولدن واي، بمنطقة تكستيل كنت.

وفي اليوم الثاني والأخير للمؤتمر جلستان يلقي فيها السادة العلماء كلمات توجيهية والبيان الختامي للمؤتمر ومن ثم يتوجه المشاركين لزيارة رواق الإمام الرفاعي للعلوم الشرعية فرع إسطنبول.

كما يعقد خلال اليوم الثاني بعض مجالس الإجازة برواية الحديث الشريف من كبار المسندين. 

ويضع المؤتمر وحدة الأمة الإسلامية كقاعدة أصيلة لتكون بداية ونواة ينطلق من خلال منهجية التصوف القويم ليصبح دعامة رئيسة للوقوف أمام الهجمات المتتالية على الأمة.

ويعدف المؤتمر إلى استقرار الأمة وإنهاء العنف من خلال الدعوة إلى المحبة والتسامح وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدي البعض.

ويدعو المؤتمر كل مسلم وعربي للحفاظ على وطنه وثرواته التي تتسابق الدول الاستعمارية على تدميره بهدف نهب ثرواته .

ويشارك في المؤتمر عدد من كبار علماء الصوفية في العلماء الإسلامي أبرزهم الشريف الدكتور محمد عجان الحديد الرفاعي شيخ السجادة آل فاعلية في تركيا وفضيلة مولاي إسماعيل القادري رئيس رابطة الطرق الصوفية بالجزائر، والدكتور صفوان عضيبات رئيس قسم الدراسات والأبحاث في دائرة الإفتاء العام بالأردن.

ومن لبنان يشارك الدكتور عبدالرحمن الرفاعي عميد كلية الشريعة وأزهر لبنان وفضيلة مستشار وزارة الخارجية بدولة السنغال شيخنا محمد الأمين امبكى .

كما يشارك معالى الوزير السيد عبد القادر معلم نور من الصومال، والأستاذ الدكتور محمد عمر باعلوي عميد الدراسات العليا جامعة الأمة العالمية بالصومال، والسيد محمد بن عبدالرحمن بن علوي السقاف باعلوي صاحب قناة الإرث النبوي ونخبة من علماء التصوف في العالم .



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