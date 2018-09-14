» قائد الزمالك يخضع لأشعة لتحديد حجم إصابته

14 سبتمبر 2018 - 02:45 م

يجرى اللاعب حازم إمام، قائد فريق نادى الزمالك، أشعة على قدمه اليوم، الجمعة؛ للاطمئنان وتحديد حجم الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة أمس أمام طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري.

في السياق ذاته يواصل الفريق تدريباته مساء اليوم بملعب النادي، استعدادًا لمواجهة سموحة الثلاثاء القادم ضمن مباريات الجولة السابعة.

وكان "حازم" تعرض للإصابة بشد في العضلة الأمامية خلال مباراة أمس، واستبدل بالمدافع محمد عبد الغني.



