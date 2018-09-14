محافظ المنيا يبحث مشاكل المواطنين بديوان عام المحافظة

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محافظ المنيا

مشكلات

محافظة المنيا

الديون لعام

التقى اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بعدد من الأهالي المتقدمين بشكاوى لإدارة خدمة المواطنين، وذلك أثناء تفقده لإدارة خدمة المواطنين وعدد من إدارات الديوان العام، حيث استمع إلى مطالب واحتياجات المواطنين التي تمس الحياة اليومية.

وتركزت الشكاوى المقدمة حول قطاع التعليم والتموين والإسكان والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، ووجه المحافظ الجهات المعنية بدراسة تلك المشكلات وإيجاد آليات لحلها وتلافى الشكاوى اعلاءً لمصلحة المواطن في المقام الأول.

أكد المحافظ، حرصه على انتظام اللقاءات مع المواطنين لخلق نوافذ أمام البسطاء للتعبير عن مشاكلهم وعرض مطالبهم بشكل مباشر، بعيدا عن الحواجز والتعقيدات الروتينية، بما يعكس اهتمام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية والرعاية المطلوبة لغير القادرين ومحدودي الدخل.

وأضاف أن حل مشكلات المواطنين، أهم أولويات المحافظة، وعلى جميع الأجهزة التنفيذية التكاتف معًا؛ من أجل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتلبية حاجات المواطنين واحتوائهم بكل طوائفهم وفئاتهم، وفقًا للوائح والقوانين.

من جانبها، قالت الدكتورة أمل عليوة، مدير خدمة المواطنين بالمحافظة، إن اللقاء سوف يعقد مرتين من كل شهر لمناقشة المشكلات المقدمة من قبل المواطنين وإيجاد آليات لحلها.

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