» "نجل حفتر" يسطو علي البنك المركزي ببنغازي

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البنك المركزي

تقرير

بنغازي

سطو

صدام خليفة حفتر

كشف تقرير لخبراء الأمم المتحدة عن أن "صدام" نجل العميد متقاعد خليفة حفتر سطا على البنك المركزي الليبي في بنغازي وسرق أكثر من 600 مليون دينار ليبي و 160 مليون يوور ونقلها لجهة غير معلومة.

كانت الكتيبة 106 من الجيش الوطني الليبي بقيادة صدام خليفة حفتر قد قامت في نهاية 2017 بالسيطرة علي فرع مصرف ليبيا المركزي في وسط مدينة بنغازي ، ونقلت كميات كبيرة من النقود والفضة إلي وجهة غير معلومة.

وكان الفرع وقتها لفترة وجيزة تحت سيطرة نائب وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني " فرج محمد منصور" ، وذلك قبل احتجازه علي يد الجيش الوطني الذي تزعمه نجل حفتر ، في 20 من نوفمبر الماضي.

وجاءت محتويات الخزينة التي صودرت علي النحو التالي :

639975000 دينار ليبي

159700000 يورو

1900000 دولار

5869 عملة فضية

من جانبه ذكر علي الحبري نائب محافظ المؤسسة  الموازية في البيضاء ، أن أسباب عدم قيام المصرف المركزي بنشر نتائجه المالية  هي ازدواجية المؤسسة ، وأن الفرع في بنغازي كان في مرمي النيران خلال الفترة من عام 2014 إلي عام 2017 ، وكانت النقدية التي في الخزينة قد تعرضت للتلف من مياه الصرف الصحي ، دون إعطاء تفاصيل.


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