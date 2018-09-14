  • الجمعة 14 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:00 م
بحث متقدم
مبيد زراعى

100 جرام مبيدات نصيب المواطن سنويًا

بيراميدز

نجم الأهلي على أبواب بيراميدز

جدار كورنيش الإسكندرية

أول تحرك برلمانى بشأن جدار كورنيش الإسكندرية

opdivo vail

وزارة الصحة تحذر: هذا الدواء مغشوش

صلاح

«فيفا» يعلن ترتيب«صلاح» في سباق الأفضل عالميًا

"نجل حفتر" يسطو علي البنك المركزي ببنغازي

"نجل حفتر" يسطو علي البنك المركزي ببنغازي

شاهد..وفاة فنانة شهيرة علي الهواء مباشرة

شاهد..وفاة فنانة شهيرة علي الهواء مباشرة

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري

اعتراف خطير لوزيرة التخطيط

حادث دهس وسط العاصمة الروسية موسكو

حادث دهس مروع لـ50 شخصاً في حفل شعبي

الاهلي

قناة مفتوحة لنقل لقاء الأهلي وحوريا تعرف عليها

خلال مشادة.. رقيب شرطة يقتل زوجته ببني سويف

قضايا وحوادث

10 سنوات لأمين شرطة قتل سيدة بسلاحه الميري ببني سويف
10 سنوات لأمين شرطة قتل سيدة بسلاحه الميري ببني سويف

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

"الأسيوطي" يطلب تغيير اسمه إلى "الأهرام"

#

الكشف على 881 مريضًا بالمجان بقافلة طبية ببنى سويف

#

صيانة وتطوير الحمام الأوليمبى وتشغيل 7 حمامات ببنى سويف

#

توريد محصول القمح فساد وخراب ديار

وزير الداخلية

قتل

جريمة قتل

امن بنى سويف

رقيب شرطة

انتقم رقيب شرطة بالمعاش من زوجته بقتلها خنقًا اليوم الجمعة، بسبب معايرتها له بعدم قدرة أسرته على التصدى لأحد الأشخاص ضرب نجل عمه.

وردت معلومات للواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تفيد بقيام "أشرف. ح . ز"، 42 سنة، رقيب شرطة بالمعاش، بقتل زوجته وتدعى "ه . ع . ع" 29 سنة، ربة منزل، ويقيمان بمركز ناصر، بعد مشادة كلامية بينهما.

وذكرت التحريات أن مشادات كلامية اندلعت بين الجاني والمجني عليهم تسببت في إقدام الزوج على قتل زوجته خنقًا بعد أن قامت الزوجة بترديد عبارات من شأنها معايرة الجاني بأن أسرته لم تستطع أخذ حق أحد أبنائها وهو نجل عمومه الجاني بعدما تعرض للضرب من أحد الأشخاص بالقرية.

وبينت التحريات أن المتهم خنق زوجته من رقبتها داخل المنزل بالقرية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية"..معالم التجربة ودروسها(12/13)

جمال سلطان

جريمة القتل بالشروق.. ما تخفيه أكبر وأعظم!

محمود سلطان

نهاية التوك شو السياسي في مصر

فراج إسماعيل

هل تشهد اللغة العربية تقهقرا في جيل اليوم

عبد العزيز محمد قاسم

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» مزارع يقتل زوجته بعد أن شاهدها في أحضان عشيقها على سريره
» وزارة الصحة تحذر: هذا الدواء مغشوش
» تحطم مروحية سعودية في اليمن ومقتل طياريها
» صيدلاني يقتل زوجته أمام أولاده
» أردوغان: سنتجاوز «تقلبات العملة» قريبًا ولن ننساها لأمريكا
» ضابط شرطة يصدم بسيارته أسرة أثناء عبورهم الطريق
» الزمالك يحدد موعد السفر إلى الكويت
» "نجل حفتر" يسطو علي البنك المركزي ببنغازي
» الإسماعيلي يجمد مدافعه لحين إشعار آخر
» خلال مشادة.. رقيب شرطة يقتل زوجته ببني سويف
» قائد الزمالك يخضع لأشعة لتحديد حجم إصابته

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • مغرب

    06:07 م

  • فجر

    04:19

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    18:07

  • عشاء

    19:37

من الى
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية