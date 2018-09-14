» خلال مشادة.. رقيب شرطة يقتل زوجته ببني سويف

14 سبتمبر 2018 - 02:52 م

انتقم رقيب شرطة بالمعاش من زوجته بقتلها خنقًا اليوم الجمعة، بسبب معايرتها له بعدم قدرة أسرته على التصدى لأحد الأشخاص ضرب نجل عمه.

وردت معلومات للواء جرير مصطفى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تفيد بقيام "أشرف. ح . ز"، 42 سنة، رقيب شرطة بالمعاش، بقتل زوجته وتدعى "ه . ع . ع" 29 سنة، ربة منزل، ويقيمان بمركز ناصر، بعد مشادة كلامية بينهما.

وذكرت التحريات أن مشادات كلامية اندلعت بين الجاني والمجني عليهم تسببت في إقدام الزوج على قتل زوجته خنقًا بعد أن قامت الزوجة بترديد عبارات من شأنها معايرة الجاني بأن أسرته لم تستطع أخذ حق أحد أبنائها وهو نجل عمومه الجاني بعدما تعرض للضرب من أحد الأشخاص بالقرية.

وبينت التحريات أن المتهم خنق زوجته من رقبتها داخل المنزل بالقرية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



