» الإسماعيلي يجمد مدافعه لحين إشعار آخر

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لاعب

الإسماعيلي

متولى

دروايش

تصاعدت أزمة المدافع محمود متولى وإدارة النادي الإسماعيلي، بعدما رفض اللاعب تجديد تعاقده، مما دفع الجزائري خير الدين مضوى، المدير الفنى للدراويش، لإخراجه من حساباته خلال مواجهة إنبى التى فاز بها بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى الجولة السادسة للدورى.

ويرفض "متولى" تجديد تعاقده، لرغبته فى الرحيل بنهاية الموسم، تزامنا مع انتهاء تعاقده، مما يحق له التوقيع لأى نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

جدير بالذكر أن ناديا الأهلى وبيراميدز، دخلًا فى صراع للتعاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفى الماضى، قبل أن تقرر إدارة الإسماعيلى الاحتفاظ به للحاجة لجهوده الموسم الحالى بعد رحيل عدد كبير من النجوم عن الدراويش.



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