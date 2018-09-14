«فيفا» يعلن ترتيب«صلاح» في سباق الأفضل عالميًا

14 سبتمبر 2018 - 03:55 م

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عن طريق الخطأ، ترتيب النجم محمد صلاح، جناح فريق ليفربول الإنجليزى والمنتخب الوطني، فى سباق الحصول على جائزة أفضل لاعب فى العالم لعام 2018.

وذكر الموقع الرسمى لـ"فيفا" أن محمد صلاح هو "وصيف" أفضل لاعب فى العالم لعام 2018، متناولاً ترشيحه للحصول على جائزة "بوشكاش" التى تمنح لصاحب أجمل أهداف العام، بعد الهدف الرائع الذى سجله فى شباك إيفرتون بملعب "آنفيلد" الموسم الماضى.

وأضاف، "هدف محمد صلاح فى شباك إيفرتون كان الـ13 للنجم المصرى فى مسيرته بمسابقة الدورى الإنجليزى، قبل أن يتوج بلقب ملك الهدافين بعدما سجل 32 هدفاً"، موضحاً أن محمد صلاح كان له دور فعال فى توهج ليفربول الموسم الماضى.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين للحصول على جائزة "The Best " التى تمنح لأفضل لاعب فى العالم لعام 2018 كلاً من: محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال ونادى يوفنتوس الإيطالى، ولوكا مودريتش نجم منتخب كرواتيا ونادى ريال مدريد الإسبانى.

وسيتم الكشف عن هوية الفائز بجائزة الأفضل يوم 24 سبتمبر الحالى بالعاصمة الإنجليزية "لندن" التى تستضيف الحفل السنوى لجوائز الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".