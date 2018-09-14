» ضابط شرطة يصدم بسيارته أسرة أثناء عبورهم الطريق

14 سبتمبر 2018 - 04:15 م

أمر المستشار بهجت حلاوة، وكيل أول نيابة قصر النيل، بحبس ضابط شرطة، 4 أيام على ذمة التحقيق، صدم ربة منزل، و3 أطفال بسيارته أثناء عبورهم الطريق.

كانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم نتج عنه إصابة أسرة مكونة من أم و3 أطفال، وتم نقلهم للمستشفى فى حالة خطرة.

وانتقل بهجت حلاوة لمكان الحادث، وأمر بالتحفظ على كاميرات المراقبة فى محيط الحادث، حيث تبين أن الضابط المتهم كان يقود السيارة بسرعة جنونية وصدم بسيارته أسرة أثناء عبورها الطريق أمام أحد الفنادق بقصر النيل.

وبسؤال المتهم ادعى أنه كان بمفرده ولا يقود سيارة، ولكن كاميرات المراقبة كشفت عكس ذلك، لتأمر النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، والاستعلام عن حالة المصابين.