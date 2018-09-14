  • الجمعة 14 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر05:00 م
بحث متقدم
مبيد زراعى

100 جرام مبيدات نصيب المواطن سنويًا

بيراميدز

نجم الأهلي على أبواب بيراميدز

جدار كورنيش الإسكندرية

أول تحرك برلمانى بشأن جدار كورنيش الإسكندرية

opdivo vail

وزارة الصحة تحذر: هذا الدواء مغشوش

صلاح

«فيفا» يعلن ترتيب«صلاح» في سباق الأفضل عالميًا

"نجل حفتر" يسطو علي البنك المركزي ببنغازي

"نجل حفتر" يسطو علي البنك المركزي ببنغازي

شاهد..وفاة فنانة شهيرة علي الهواء مباشرة

شاهد..وفاة فنانة شهيرة علي الهواء مباشرة

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري

اعتراف خطير لوزيرة التخطيط

حادث دهس وسط العاصمة الروسية موسكو

حادث دهس مروع لـ50 شخصاً في حفل شعبي

الاهلي

قناة مفتوحة لنقل لقاء الأهلي وحوريا تعرف عليها

بسبب السرعة الزائدة

ضابط شرطة يصدم بسيارته أسرة أثناء عبورهم الطريق

قضايا وحوادث

تجديد حبس أمريكي طعن مواطنًا بالأقصر
صورة أرشيفية

مصطفى صابر

أخبار متعلقة
#

شاهد.. لقطات مروعة لدهس امرأة أسفل عجلات سيارة

#

"الحايس" يعود الي أرض الوطن بعد رحلة علاج

#

استشهاد ضابط شرطة في اشتباك مع مطلوبين

#

مقتل ضابط شرطة بطلق ناري داخل شقته

حادث سير

النيابة العامة

قصر النيل

حبس ضابط شرطة

أمر المستشار بهجت حلاوة، وكيل أول نيابة قصر النيل، بحبس ضابط شرطة، 4 أيام على ذمة التحقيق، صدم ربة منزل، و3 أطفال بسيارته أثناء عبورهم الطريق.

كانت شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم نتج عنه إصابة أسرة مكونة من أم و3 أطفال، وتم نقلهم للمستشفى فى حالة خطرة.

وانتقل بهجت حلاوة لمكان الحادث، وأمر بالتحفظ على كاميرات المراقبة فى محيط الحادث، حيث تبين أن الضابط المتهم كان يقود السيارة بسرعة جنونية وصدم بسيارته أسرة أثناء عبورها الطريق أمام أحد الفنادق بقصر النيل.

وبسؤال المتهم ادعى أنه كان بمفرده ولا يقود سيارة، ولكن كاميرات المراقبة كشفت عكس ذلك، لتأمر النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، والاستعلام عن حالة المصابين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية"..معالم التجربة ودروسها(12/13)

جمال سلطان

جريمة القتل بالشروق.. ما تخفيه أكبر وأعظم!

محمود سلطان

نهاية التوك شو السياسي في مصر

فراج إسماعيل

هل تشهد اللغة العربية تقهقرا في جيل اليوم

عبد العزيز محمد قاسم

لم توجد أبدًا.. ولن توجد أبدًا

د. هشام الحمامي

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل
شارك معنا

اخترنا لك

» مزارع يقتل زوجته بعد أن شاهدها في أحضان عشيقها على سريره
» وزارة الصحة تحذر: هذا الدواء مغشوش
» تحطم مروحية سعودية في اليمن ومقتل طياريها
» صيدلاني يقتل زوجته أمام أولاده
» أردوغان: سنتجاوز «تقلبات العملة» قريبًا ولن ننساها لأمريكا
» ضابط شرطة يصدم بسيارته أسرة أثناء عبورهم الطريق
» الزمالك يحدد موعد السفر إلى الكويت
» "نجل حفتر" يسطو علي البنك المركزي ببنغازي
» الإسماعيلي يجمد مدافعه لحين إشعار آخر
» خلال مشادة.. رقيب شرطة يقتل زوجته ببني سويف
» قائد الزمالك يخضع لأشعة لتحديد حجم إصابته

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • مغرب

    06:07 م

  • فجر

    04:19

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    18:07

  • عشاء

    19:37

من الى
جواز سفر مصري
التبرع بالاعضاء
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية