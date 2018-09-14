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بسبب الخيانة

صيدلاني يقتل زوجته أمام أولاده

قضايا وحوادث

قتل (تعبيرية)
صورة أرشيفية

مصطفى صابر

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الاجهزة الامنية

بولاق الدكرور

قتل زوجتة

الخيانة

طبيب صيدلي

شهدت منطقة بولاق الدكرور واقعة قتل محزنة, كان السبب الرئيسي فيها الخيانة, حيث لم يجد «عيسى.أ»، صيدلي، سوى لغة الرصاص للرد على اتهام زوجته «ع.م»، ربة منزل، له بالخيانة «أنت بتخوني مع واحدة تانية، وعثرت على رسائلكما بالماسنجر».

أقدم الطبيب الصيدلاني صاحب الـ37 عامًا، علي قتل زوجته وأم بناته الـ3، أكبرهن 16 عامًا، بطلق ناري في الكتف أمام أولادهما، داخل شقتهم السكنية في منطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور، أمس الأول.

«سبتنى بأمي وأبويا وألفاظ نابية قدام عيالي»، يبرر الزوج، جريمته أمام نيابة حوادث جنوب الجيزة، التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

«عيسى»، الذي فر هاربًا عقب ارتكاب جريمته، وضبطته أجهزة الأمن في غضون 5 ساعات، واجهته النيابة بأقوال أولاده الـ3، وجميعهن أكدن: «بابا ضرب ماما بالرصاص، وهىّ كانت هتترك البيت، وهو كان بيشتمها».

قدمت الفتيات وصفًا دقيقًا أمام النيابة، بإشراف المستشار حاتم فاضل، المحامي العام الأول، عن سلاح أبيهم المتهم، والذي استخدم في الجريمة، وعندما تأكد للنيابة أن السلاح غير مرخص، وجهت للمتهم ارتكاب جريمة حيازة سلاح ناري وذخائر دون ترخيص، إضافة إلى اتهام القتل العمد.

وكانت النيابة أمرت بالتحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة، وإرساله إلى خبراء الأدلة الجنائية لفحصه وبيان استخدامه، فضلاً عن مضاهاة المقذوف المستخرج من «كتف» المجني عليها بطلقات السلاح المتحفظ عليه.

وقال الزوج المتهم، في اعترافاته: إنه تزوج من المجني عليها قبل 18 عامًا، وأنجبا 3 فتيات، وإنه كان بيحب زوجته «أصلاً تزوجتها عن حب»، قبل أن يضيف: «خلال الآونة الأخيرة مراتي كانت بتشك فىّ، وعثرت على رسائل بتطبيق (ماسنجر) الخاص بىّ، وأدعت أن هناك رسائل غرام بيني وبين سيدة أخرى».

ويؤكد «عيسى» أن خلافاته تلك مع زوجته كانت تنتهي دائمًا بنفيه لخيانته لها، قائلا: «كنت بقول لها يا حبيبتي عمري ما هلتفت لحد غيرك، لكن شكها أشعل الخلافات الزوجية»، مشيرًا إلى أن يوم الجريمة شهد سبّ المجنى عليها له: «كل ثانية تشتمنى بأهلى، وألفاظ لا ينطق بها بشر، فتخلصت منها».

وذكرت تحقيقات النيابة أنه فور وقوع الجريمة فرّ الزوج هاربًا، واستعانت الفتيات بأسرة والدتهن الذين أسرعوا بنقلها إلى المستشفى، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

وقالت بنات المجني عليها إن الزوج وراء ارتكاب الجريمة بسبب اتهامه بالخيانة وسب زوجته له.

كان قسم شرطة بولاق الدكرور تلقى بلاغًا بمقتل ربة منزل داخل مسكنها بدائرة القسم، فانتقل الرائد محمد الجوهرى، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور إلى محل الواقعة، لإجراء الفحص والمعاينة.

وانتهت النيابة إلى قرارها بدفن جثمان المجني عليها، عقب التشريح بمعرفة خبراء الطب الشرعي للوقوف على أسباب الوفاة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.


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