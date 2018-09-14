نجم الأهلي على أبواب بيراميدز

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بيراميدز

اقترب مسئولو نادي بيراميدز من الحصول على توقيع عمر السومة، مهاجم أهلي جدة السعودي والمنتخب السوري، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وحصل مسئولو بيراميدز، على الضوء الأخضر من الأرجنتيني ريكاردو لافوبلي المدير الفني، للتعاقد مع اللاعب في ظل اقتناعه بإمكانياته لتعويض رحيل ريبامار، إلى الدوري السعودي.

وكان حسام البدري، هو من رشح اللاعب للجهاز الفني للحصول على خدماته خاصةً أنه سيعامل معاملة المصري وليس أجنبيًا حسب لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم التي تنص على معاملة اللاعب السوري والفلسطيني، كلاعبًا مصريًا.

ويُعد السومة، من أبرز المهاجمين العرب خلال الفترة الماضية وقاد فريقه للبطولات، وتوج كأفضل لاعب أسيوي، كما قاد منتخب بلاده للملحق المؤهل لكأس العالم لولا خسارته أمام المنتخب الإسترالي، والذي صعد على حسابه إلى نهائيات كأس العالم بروسيا مؤخرًا.


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