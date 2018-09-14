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تحطم مروحية سعودية في اليمن ومقتل طياريها

عرب وعالم

تحطم مروحية
تحطم مروحية

وكالات - خالد الشرقاوي

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السعودية

اليمن

تحطم مروحية

أعلن المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي، عن تحطم مروحية عسكرية سعودية في مدينة المهرة اليمنية ومقتل طياريها، وذلك عقب مقتل جنديين آخرين اليوم على الحدود مع اليمن.

وقال المالكي: "في تمام الثامنة وعشرين دقيقة من صباح يوم الجمعة، تعرضت إحدى طائرات التحالف العمودية التابعة للقوات البرية الملكية لخلل فني، تسبب بسقوطها ومقتل الطيار ومساعده أثناء قيامهما بمهامهما في محافظة المهرة" جنوب اليمن.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن أمير منطقة جازان محمد بن عبد العزيز ووكيل محافظ الطائف أحمد السميري، نقلا تعازي الملك السعودي وولي عهده لذوي الجندي أول مفرح الصهيفي والرائد بن جار الله سليم المالكي، اللذين قتلا "أثناء دفاعهما عن الوطن بالحد الجنوبي"، في إشارة إلى الحدود مع اليمن التي تشهد معارك مع الحوثيين.

وتقود السعودية منذ 26 مارس 2015، تحالفا عسكريا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 21 سبتمبر 2014.

وتسبب النزاع الدائر في اليمن منذ أكثر من 3 سنوات، حسب الهيئات والمنظمات الأممية، بمقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، كما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة، وخاصة الكوليرا.



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