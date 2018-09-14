أول تحرك برلمانى بشأن جدار كورنيش الإسكندرية

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سور خرساني

حاجز الاسكندرية

تقدم النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25/30، بطلب إحاطة بشأن إنشاء سور خرسانى على أحد شواطئ الإسكندرية، وهو الأمر الذي اعتبره تعديًا على حقوق المصريين وخاصة أهل الإسكندرية وحجب رؤية البحر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تظهر بناء جدار خرساني يبلغ طوله عدة أمتار على كورنيش الإسكندرية، ما أثار تعليقات ممزوجة بالسخرية، حيث أطلقوا عليه "الجدار العازل"، وعبروا عن استغرابهم من تشييده، فيما لم تصدر أي بيانات رسمية توضح حقيقة الأمر.

وقال الحريري، فى طلب إحاطته، إنه منذ أن بدء بناء كوبري سيدي جابر على طريق البحر في نوفمبر 2016، وهناك حالة من الغضب الشديد بين الكثير من أهالي الإسكندرية، وبعد أن تم الانتهاء منه ولم يشعر أهل الإسكندرية بتحسن في السيولة المرورية.

وأضاف الحريري، أن ما آثار غضب وسخط الكثيرين مجددًا هو ما يجري الآن من إنشاءات خرسانية على مساحة واسعة من شاطئ سيدي جابر في مستوى سطح طريق السيارات وبارتفاع الكوبري مما حجب رؤية البحر، مشيرًا إلى أنه لم تكن البداية من منطقة سيدي جابر فقط بل سبقها منطقة جليم وتخصيص شواطئ لمجموعة من الفنادق، وأصبح البحر لفئات بعينها دون الفئات الأخرى غير القادرة.

وطالب، بسرعة انعقاد لجنة الإدارة المحلية لمناقشة تفاصيل هذه المشروعات والاطلاع على التراخيص الممنوحة ودراسة الأثر البيئي للمشروع، وتشيكل لجنة فنية من المتخصصين لدراسة الآثار السلبية على البيئة والمجتمع من هذه التعديات الصارخه على حقوق كل المصريين، كما طلب وقف الأعمال التي تتم الآن لحين مناقشة هذا الأمر.


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