» وزارة الصحة تحذر: هذا الدواء مغشوش

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متابعات - خالد الشرقاوي

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وزارة الصحة

تحذير

دواء

الأورام السرطانية

حذرت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان، من عبوات مغشوشة ومهربة من عقار "opdivo vail " تركيزات 40 مجم و100 مجم المستخدم كعلاج مناعي لعلاج الأورام السرطانية، حيث ذكرت في منشورها الصادر برقم 66 لعام 2018 "غش تجاري"، أن العبوات الأصلية من المستحضر من استيراد وتوزيع الشركة المتحدة للتجارة والمستلزمات الصيدلية.

وأوضحت، أن العبوات المغشوشة من المستحضر مدون عليها لغات "تركية – يونانية – أسبانية"، مؤكدة أن جميعها مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة والسكان وغير مصرح بتداولها بالسوق المحلية ومجهولة المصدر، كما أنه غير مدون عليها السعر الجبري بالجنيه المصري وجهة الاستيراد والتوزيع.

وشددت الإدارة المركزية للصيدلة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المؤسسات الصيدلية في حال ضبط العبوات المهربة والمغشوشة من المستحضر.

وكانت الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية التابعة لوزارة الصحة والسكان، قد أصدرت منشورًا برقم 51 لسنة 2018 للتحذير من 14 مستحضرًا تنتجهم 5 شركات. 

وجاء تحذير وزارة الصحة، بناء على تقارير صادرة من الوكالة الأوروبية للأدوية "EMA " تفيد بوجود شوائب في مادة "Valsartan " التي تستخدم في علاج أمراض القلب.

وأوضحت الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، في منشورها لمديريات الصحة في جميع المحافظات، أن المستحضرات المصنعة من مادة "فالسارتان" ومدّون عليها أرقام التشغيلات المرفقة في المنشور محظور تداولها.

وطالبت وزارة الصحة، بتحريز أي كميات من المستحضرات في المستشفيات العامة والخاصة والمؤسسات الصيدلية واتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم وجود فواتير للمنتج، ضد الصيدلية والشركة الموردة.

وكانت الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، أصدرت صباح اليوم، منشورا برقم 45 لسنة 2018 للتحذير من مستحضر مغشوش لعلاج نقص الحديد، موضحة أن المستحضر hydroferrin oral drops ومدون عليه رقم تشغيلة 33154، بتاريخ إنتاج أبريل 2017 وتاريخ صلاحية أبريل 2020 إذ إن المستحضر الأصلي من إنتاج شركة برج للصناعات الدوائية.



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