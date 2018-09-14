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مزارع يقتل زوجته بعد أن شاهدها في أحضان عشيقها على سريره

قضايا وحوادث

اطلاق نار
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مصطفى صابر

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الخيانة الزوجية

قاضى المعارضات

قتل زوجتة

عشيقها

تجديد حبس مزارع

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، أمس الخميس، تجديد حبس مزارع 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لقيامه بقتل زوجته بطلق ناري بعد ضبطها مع عشيقها بشقة الزوجية.

وقال الزوج ويدعى «ع ج» 55 سنة، أمام المحكمة: «نعم قتلت زوجتى (ح س) 35 سنة لأنها خائنة، بعد أن ظبطها مع عشيقها على سرير حجرة نومي استغفلتني وأخذت جزاءها، والآن أنا مش خايف من السجن لأني قتلتها دفاعا عن شرفي».

كان المقدم محمد الشاذلي، رئيس مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة، قد تلقى بلاغًا من «ع. ج» 55 سنة مزارع بقيامه بقتل زوجته عندما عاد من عمله ووجدها تمارس الجنس مع رجل على سرير حجرة نومه.

تم إخطار اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، فانتقل اللواء علاء فاروق، مدير المباحث، وتبين قيام «ع. ج» بقتل زوجته «ح. س» 35 سنة لضبطها تمارس الجنس مع رجل آخر أثناء غيابه عن المنزل حيث أخرج طبنجة كانت في حوزته وأطلق عليها النار فأرداها قتيلة في الحال فيما تمكن العشيق الذي كان معها من الفرار.



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