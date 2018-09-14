الداخلية تستعد لسائقي "النقل الثقيل" لمنع سيرها

14 سبتمبر 2018 - 04:41 م

حذرت وزارة الداخلية قائدي سيارات النقل من مخالفة قرار مجلس الوزراء، الخاص بتوقيتات حظر السير على الطريق الدائري اعتبارًا من السادسة صباحًا وحتى 12 ليلا، اعتبارا من 15 سبتمبر الجاري، مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشهد الطريق الدائري الإقليمي انتشارًا أمنيًا ومروريًا مكثفًا على مدار اليوم، مع قرب تنفيذ القرار الخاص بنقل حركة النقل عليه كبديل للطريق الدائري الذي سيحظر سير سيارات النقل التي تزيد حمولتها على 4 أطنان عليه، بهدف إحداث حالة من السيولة المرورية على المحاور والطرق الرئيسية.

وأوضح بيان، أن وزارة الداخلية تؤمن الطريق من خلال مراقبة جميع قطاعاته بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة عليه مع تكثيف انتشار الحملات المتحركة من الرادار لمنع السرعات الزائدة، إلى جانب التنسيق مع مختلف مديريات الأمن لنشر أقوال أمنية لملاحظة الحالة والسهر على تحقيق الانضباط على امتداد الطريق.

كما يشهد الطريق الدائري تعزيزاً للخدمات الأمنية والمرورية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحظر سير سيارات النقل عليه خلال فترات الحظر، حيث ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال مخالفي القرار بكل حزم.

وأهابت وزارة الداخلية بقائدي السيارات الالتزام بتوقيتات الحظر المقررة وبقواعد وآداب المرور وإرشادات ارتياد الطرق.



